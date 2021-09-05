İllere göre haftalık (21-27 Ağustos) vaka haritası açıklandı! İşte en riskli 10 il Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Son haritaya göre vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il 614,18 ile Rize oldu. Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Bolu, Aksaray, Gaziantep ve Tokat'ta vaka sayıları arttı. 100 bin kişide haftalık vaka sayısı İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...