Ilısu ve HES Barajı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Mardin ve Şırnak sınırları içerisinde Dicle Nehri üzerinde Mardin'in Dargeçit ilçesinin 15 km doğusunda yer alan Ilısu Barajı Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada CHP ve HDP'ye sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan terörün siyasi uzantısı HDP'ye "Ey PKK'nın yan kolu HDP siz böyle şeyler yapabilir misiniz" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca "Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır." ifadelerini kullandı..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN