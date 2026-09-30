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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Konya'da konuştu
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AA

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Konya'da konuştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan,Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 14. Geleneksel Hikaye Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, imam hatip okullarının geçmişine ve gençlerin eğitimine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Dışarıdan manipülasyonlar, toplum mühendislikleri bu ülkede makes bulamayacaktır, muvaffak olamayacaktır. Allah'ın izniyle bu mücadelenin belki en büyük ceremesini çekmiş olan imam hatip nesli de 21. yüzyılda bunun teminatı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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