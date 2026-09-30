Sosyal medya fenomenleri sonunda kıbleyi de değiştirdi!

Üsküdar Üryanizade Camii'nde çekildiği belirtilen sosyal medya görüntüleri gündeme geldi. Bazı kişilerin Boğaz manzarasını kadraja almak amacıyla gerçekleştirdiği çekimlerde, namaz canlandırmaları sırasında kıble yönünü değiştirdikleri görüldü. Görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu. A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz ve kameraman İskender Demirel, görüntülerin detaylarını araştırdı. Uzman Vaiz Ersoy Koyuncu ise namazda kıbleye yönelmenin anlamı ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.