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Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bomba Özgür Özel detayı: Ezan okunurken alem yapmışlar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bomba Özgür Özel detayı: Ezan okunurken alem yapmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım hakkındaki dosyada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Dosyada, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in adıyla kayıtlı hesapla yapılan WhatsApp yazışmaları, ezan okunurken devam ettiği belirtilen eğlence görüntüleri, Adli Tıp Kurumu raporundaki kokain tespiti ve narkotik suç kaydı bulunan kişilerle gerçekleştirilen milyonlarca liralık şüpheli para transferlerine ilişkin tespitler yer aldı.

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