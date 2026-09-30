Dubai-Tel Aviv seferi yapan uçakta pilotların kanlı kavgasına ait görüntüler ortaya çıktı!

FlyDubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında Suudi Arabistan hava sahasında verilen acil durum ve kaçırılma kodu paniğe neden oldu. Binlerce metre irtifa kaybettiği belirtilen uçak Tebük Havalimanı'na acil iniş yaptı. İlk değerlendirmelerde kaçırılma ihtimali üzerinde durulurken, olayın pilotlar arasındaki kavga nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. O anlara ait kanlı kavga görüntüleri ortaya çıktı.