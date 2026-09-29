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Antalya'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması! 35 adres ve 2 teknede operasyon
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Antalya'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması! 35 adres ve 2 teknede operasyon

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Antalya genelinde 35 adres ve 2 tekneye düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan şüpheli ve tanık beyanlarında, fuhuş ve uyuşturucu iddialarıyla bağlantılı olarak eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in isimlerinin de geçtiği öğrenilirken; adreslerde ele geçirilen materyallere yönelik teknik ve kriminal incelemelerin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

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