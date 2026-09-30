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ANALİZ | “Başörtüsü”nde tarihi dönüşüm: Yasaklardan özgürlüğe uzanan yol
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

ANALİZ | “Başörtüsü”nde tarihi dönüşüm: Yasaklardan özgürlüğe uzanan yol

Bir dönem başörtüsü, kadınların eğitimden çalışma hayatına kadar hayatlarının önüne çekilen bir engele dönüştü. Üniversite kapılarında başlayan yasaklar, kamu kurumlarına ve Meclis'e kadar uzandı. Binlerce kadın eğitiminden, mesleğinden ve temsil hakkından mahrum kaldı. Yıllar içinde yapılan düzenlemelerle bu yasaklar birer birer kaldırılırken, bugün başörtülü kadınlar üniversitelerden yargıya, güvenlikten siyasete kadar hayatın her alanında görev yapıyor. Türkiye'nin başörtüsü ile imtihanı, hafızalarda derin izler bırakan bir dönemin ardından özgürlük mücadelesinin önemli başlıklarından biri olarak tarihe geçti.

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