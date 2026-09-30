Türkiye'nin nüfus alarmı! Çocuk nüfusu azalıyor, yaşlı nüfus artıyor

Türkiye'nin nüfus yapısı değişiyor. Doğurganlık hızındaki düşüş, çocuk nüfus oranındaki gerilemeyi beraberinde getirirken yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı artıyor. Uzmanlar, bu değişimin eğitimden ekonomiye, istihdamdan sosyal politikalara kadar birçok alanda etkili olabileceğine dikkat çekiyor. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Ahmet Işık, nüfus değişiminin etkilerini araştırdı. Sosyolog Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın ve Sosyolog Doç. Dr. Cenk Beyaz, yaşanan dönüşüm ve alınabilecek önlemleri değerlendirdi.