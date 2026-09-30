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Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla adliyede
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Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla adliyede

Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat'ın buradaki işlemleri sürüyor.

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