Dubai-Tel Aviv uçağında alarm: İşte kokpitteki gizem ve çarpıcı iddialar

Dubai’den havalanarak Tel Aviv’e gitmekte olan ve içerisinde yaklaşık 100’ü İsrail vatandaşı 150’den fazla yolcunun bulunduğu sivil uçak, Ürdün hava sahası üzerindeyken, sefer esnasında kuleye peş peşe genel acil durum ve korsan kaçırma sinyalleri gönderdi. İsrail savaş jetlerinin havalanması ve Tel Aviv yönetiminin iniş izni vermemesi üzerine rota Suudi Arabistan’a kırılırken, İsrail kanadının "kaçırılma yok" açıklaması sonrası kokpitte iki pilotun yumruk yumruğa kavga ettiği iddiaları patlak verdi. A Haber canlı yayınında Spiker Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, gökyüzündeki krizin arkasında İsrail'in bir sahte bayrak provokasyonu veya mağduriyet yaratma planı olabileceğini vurguladı.