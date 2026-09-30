-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
CHP'de kritik MYK: İstanbul İl Başkanlığı ve kurultay süreci masada
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP'de kritik MYK: İstanbul İl Başkanlığı ve kurultay süreci masada

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da yeni yasama yılı öncesi Meclis çalışmaları, İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin süreç ve kurultay gündemi ele alınıyor. Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın toplantı sonrası açıklama yapması beklenirken, Gürsel Tekin'in, "Genel Başkanımızın alacağı hiçbir kararı tartışma konusu yapmayız" sözleri dikkat çekti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP kulislerindeki son gelişmeleri aktardı.

Türkiye'nin nüfus alarmı! Çocuk nüfusu azalıyor, yaşlı nüfus artıyor
Sonraki Video
Türkiye'nin nüfus alarmı! Çocuk nüfusu azalıyor, yaşlı nüfus artıyor
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar