CHP'de kritik MYK: İstanbul İl Başkanlığı ve kurultay süreci masada
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da yeni yasama yılı öncesi Meclis çalışmaları, İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin süreç ve kurultay gündemi ele alınıyor. Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın toplantı sonrası açıklama yapması beklenirken, Gürsel Tekin'in, "Genel Başkanımızın alacağı hiçbir kararı tartışma konusu yapmayız" sözleri dikkat çekti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP kulislerindeki son gelişmeleri aktardı.