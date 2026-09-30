Muhalefetin fon üzerinden siyasi kazanç çabası: Sandal ve babası neden konuşulmuyor?

Milyarlarca liralık para trafiğinin mercek altına alındığı fon soruşturmasında dosya her geçen gün genişliyor. A Haber moderatörü Merve Özkan ve A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş soruşturmadaki son gelişmeleri ve dikkat çeken para hareketlerini ekranlara taşıdı. 217 şüpheliye ulaşan dosyada, 450 binin üzerinde mağdur yatırımcı ve 18 milyar dolarlık hacim mercek altında. Yeni hisseler ve para transferleri de araştırılıyor.