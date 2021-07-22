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İletişim Başkanlığı’ndan ABD'nin fonladığı medyayla ilgili açıklama

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Giriş: 22.07.2021 00:34
Son dakika haberi... ABD merkezli vakıf Chrest Foundation’ın ülkemizde bazı medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar hibe vererek siyasi tetikçilik yaptırdığı ortaya çıktı. Söz konusu skandalla ilgili açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz." ifadesini kullandı. .
İletişim Başkanlığı’ndan medyanın fonlanması ile ilgili açıklama
İletişim Başkanlığı’ndan medyanın fonlanması ile ilgili açıklama
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