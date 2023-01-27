İlahi emirlerden biri: Şükür! Allah kullarından “Elhamdülillah” demesini bekliyor

“Şükür”, İslam dinindeki en önemli kavramlardan biri. Yüce Allah kullarına karşılıksız olarak nimetlerini sunuyor, kainatı kullarının hizmetine veriyor ve onlardan da "hamd etmesini" bekliyor. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bulut ve İstanbul Müftü Yardımcısı Arif Cevlek "şükretmenin önemini" A Haber kameralarına anlattı.

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