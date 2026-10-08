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İki bakan neden hedef alındı? A Haber'de çarpıcı 17-25 Aralık benzetmesi
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İki bakan neden hedef alındı? A Haber'de çarpıcı 17-25 Aralık benzetmesi

Fon soruşturması üzerinden hükümet üyelerinin hedef alındığı iddiaları A Haber ekranlarında değerlendirildi. Gazeteciler Ekrem Kızıltaş, Mahmut Övür ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, isim benzerlikleri ve doğrulanmamış bilgiler üzerinden algı operasyonu yürütüldüğünü savundu. Yorumcular, yaşananları 17-25 Aralık sürecine benzeterek asıl hedefin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet olduğunu öne sürdü. Yorumcular, yaşananları 17-25 Aralık sürecine benzeterek asıl hedefin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet olduğunu öne sürdü.

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