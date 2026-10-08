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Fon soruşturmasında flaş gelişme! 3 gazeteci hakkında dezenformasyon soruşturması: Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldılar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında flaş gelişme! 3 gazeteci hakkında dezenformasyon soruşturması: Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında katıldıkları televizyon programındaki beyanları nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç hakkında soruşturma başlatıldı. Dezenformasyon ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunma suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan 3 ismin yarın adliyeye gelmesi bekleniyor.

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