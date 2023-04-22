22 Nisan 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İhanet çetesi FETÖ'nün beyni İsmail Büyükçelebi ABD'de görüntülendi
FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Harun Tokak, Ekrem Dumanlı ve Ahmet Can gibi üst düzey 12 ismi saklandıkları ininde görüntüleyen Sabah, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den sonra örgütün ikinci adamı konumundaki İsmail Büyükçelebi'yi (72) ABD'de buldu. SABAH, ABD'de günler süren araştırma sonucu "Başyüceler şurası", "Ali Heyet" "İstişare Heyeti" şeklinde adlandırılan örgütün en üst düzey biriminde yer alan Büyükçelebi'yi New Jersey Eyaleti'nde oturduğu villasında görüntülemeyi başardı.