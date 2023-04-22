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İhanet çetesi FETÖ'nün beyni İsmail Büyükçelebi ABD'de görüntülendi

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Giriş: 22.04.2023 08:51
FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Harun Tokak, Ekrem Dumanlı ve Ahmet Can gibi üst düzey 12 ismi saklandıkları ininde görüntüleyen Sabah, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den sonra örgütün ikinci adamı konumundaki İsmail Büyükçelebi'yi (72) ABD'de buldu. SABAH, ABD'de günler süren araştırma sonucu "Başyüceler şurası", "Ali Heyet" "İstişare Heyeti" şeklinde adlandırılan örgütün en üst düzey biriminde yer alan Büyükçelebi'yi New Jersey Eyaleti'nde oturduğu villasında görüntülemeyi başardı.
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