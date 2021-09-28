28 Eylül 2021, Salı
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İdlib'de artan gerilim! Bakan Akar: Karşı taraf sorumluluklarına sahip çıkmalı
Son dakika haberine göre… Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de artan gerilim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Hulusi Akar, “Türkiye'nin ilave göçe tahammülü yok. Temel görevimiz hudutlarımızın ve milletimizin güvenliği. Rusya ile yapılan anlaşmanın esaslarına uyuyoruz. Dileğimiz Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra sükunet olmasıdır. Irak ile hudutların güvenliğinde iş birliği için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “(Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi) Sadece İdlib değil. Tüm Suriye var. İdlib ağırlıklı Suriye olacak gündem. Afganistan’a önümüzdeki günlerde insani yardım miktarını artıracağız.” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.