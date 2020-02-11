Başkan Erdoğan'dan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu ve havan atışları sonucu şehit düşen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu ve havan atışları sonucu şehit düşen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, şehit askerler Fatih Saylak, Enes Alper, İbrahim Albayrak, İbrahim Halil Açıkgöz, Davut Özcan ile Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ceyhun Taş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
SON DAKİKA: ESAD REJİMİNDEN İDLİB'DE KALLEŞ SALDIRI! MSB: 5 ASKER ŞEHİT OLDU, ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMADI
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