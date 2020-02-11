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Başkan Erdoğan'dan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
İDLİB ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan , 'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu ve havan atışları sonucu düşen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Başkan , 'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu ve havan atışları sonucu düşen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, şehit askerler Fatih Saylak, Enes Alper, İbrahim Albayrak, İbrahim Halil Açıkgöz, Davut Özcan ile Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ceyhun Taş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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