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İdlib'deki saldırıyla ilgili ABD'den açıklama: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020
İDLİB'DEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ ABD'DEN AÇIKLAMA: NATO MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Büyükelçiliği, " müttefikimiz 'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

'nin Büyükelçiliği'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askeri için başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Açıklamada, "Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askerinin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. müttefikimiz 'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" denildi.

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