28 Ekim 2021, Perşembe
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden provokatif "muz" akımı ile ilgili flaş açıklama
Son dakika haberi… Bir Türk vatandaşının sokak röportajında “muz alamadığını” söylemesi üzerine Suriyeli uyruklu bazı kişiler video paylaşım sitelerinde "Muz yeme" akımı başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, sosyal medyada dolaşıma sokulan provokatif paylaşımlar hakkında flaş bir açıklama geldi.