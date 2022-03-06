İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu | Türkiye'ye ne kadar Ukraynalı geldi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'Başkent Trabzon Dernekleri Federasyonu 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Soylu, "Ukrayna'dan 1,5 milyonu aşan bir göçten bahsediliyor. Bize de üçüncü ülkelerden olmak kaydıyla bugün itibarıyla gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı. Başımızın üzerinde yerleri var. Elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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