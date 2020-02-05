İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında açıkladı! Van'daki çığ olayında son durum ne?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında Van'daki çığ felaketi hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu yaptığı değerlendirmede acı haberi verdi, "3'ü güvenlik korucusu, 8 kişi çığ altında kalarak şehit oldu" dedi. Bakan Soylu, bölgeye telefon ile ulaşmanın oldukça zor olduğunu ifade ederken "Çığ altında 10-15 kişi olduğunu düşünüyoruz" dedi.