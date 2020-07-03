İçişleri Bakanı Soylu'dan Sakarya'daki kayıp işçilerle ilgili son dakika açıklaması |Video

Son dakika haberleri... Sakarya'daki patlama hakkında konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi" dedi. Bakan Soylu, "Patlamada 7 kaybımız var. 4'ü hayatını kaybetti, 3'nün akıbetini araştırıyoruz." şeklinde konuştu.

4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Soylu, "3 vatandaşımızı arıyoruz" dedi.

Patlama bölgesinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadelere yer verdi;

Havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. Patlamanın hemen akabinde hem sayın valimiz hem güvenlikten sorumlu arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Ardından sayın Cumhurbaşkanımızla konuyla ilgili bilgiyi arz ettikten sonra talimatı oldu.

Patlamada 7 kaybımız var. 4'ü hayatını kaybetti, 3'nün akıbetini araştırıyoruz.

Sağlık Bakanımız, Çalışma Bakanımız ve bizler sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla durum değerlendirmesi ortaya koyduk.

Hemen bir durum değerlendirmesi ortaya koyduk. Bu esnada da hem arama kurtarma için hem patlamanın ve yangını söndürmek için gerekli ekipler bölgeye haber almaz hemen ulaştılar. Büyükşehir belediyemizin aynı zamanda AFAD'ımızın bütün ekiplerimiz.

Hem orada çalışanlarla girilen son temasta, tam 186 kişinin içeride olduğunu söylemiş idik. 186 kişiden bizim hastaneye gitmediğini tespit edemediğimiz ve ulaşamadığımız toplam kişi sayısı 7. Bunun sabahki açıklamada, sayın bakanımız 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemiş idi. 3 kişinin akıbeti ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. 7 kişilik kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünün arama çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tekrar geçmiş olsun, başımız sağolsun diyorum. Allah böyle bir felaketle karşılaştırmasın diyorum.