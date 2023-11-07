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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 66 ilde Mercek Operasyonları: 715 şüpheli gözaltında!

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Giriş: 07.11.2023 09:03
Son dakika haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen ‘Mercek Operasyonları’ kapsamında; 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini ve 715 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
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