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İbrahim Ufuk Kaynak'tan A Haber'e özel açıklamalar!

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Giriş: 27.10.2021 20:33
A Haber sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Son günlerde sosyal medyada yaptığı sokak röportajıyla adından söz ettiren İbrahim Ufuk Kaynak, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. TBMM’de oylanan tezkere ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaynak, CHP’nin HDP ile ‘hayır’ oyu vermesini akıl tutulması olarak ifade etti. Kaynak ayrıca, ekonomi ile bıktırma politikasının uygulandığını vurguladı. İşte haberin detayları...
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İbrahim Ufuk Kaynak’tan A Haber’e özel açıklamalar!
İbrahim Ufuk Kaynak'tan A Haber'e özel açıklamalar!
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