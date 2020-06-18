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İBB'de Deprem Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın ilkesizliğini gösteren mahkeme kararları!
Tayfun Kahraman, İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olduktan sonra İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi’ne itiraz ettiği planın aynen geçmesi için İBB Meclisi’ne plan teklifinde bulundu. Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberinin detayları...