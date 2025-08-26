26 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Avukat Birinci hakkında soruşturma
İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Avukat Birinci hakkında soruşturma

İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Avukat Birinci hakkında soruşturma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2025 13:22
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’deki yolsuzluk soruşturmasının tutuklu bir şüphelisiyle avukat Mücahit Birinci’nin cezaevinde yaptığı görüşmeye ilişkin iddiaları mercek altına aldı. Adalet Bakanlığı’ndan alınan izin sonrası Birinci’nin ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınması için İstanbul Emniyetine müzekkere yazıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Avukat Birinci hakkında soruşturma
İklim Kanunu’na neden ihtiyaç duyuldu?
İklim Kanunu'na neden ihtiyaç duyuldu?
Malazgirt zafer kutlamasına yoğun katılım!
Malazgirt zafer kutlamasına yoğun katılım!
Bolu’nun 3.5 aylık içme suyu kaldı!
Bolu’nun 3.5 aylık içme suyu kaldı!
Avukat Birinci hakkında soruşturma
Avukat Birinci hakkında soruşturma
Başkan Erdoğan Malazgirt’te
Başkan Erdoğan Malazgirt'te
İran ve AB ülkeleri müzakere masasında!
İran ve AB ülkeleri müzakere masasında!
Gıdada ’zirai ilaç’ analizi!
Gıdada 'zirai ilaç' analizi!
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifresi!
Başkan Erdoğan'ın mesajlarının şifresi!
Balıkesir Sındırgı depremleri ne mesaj veriyor?
Balıkesir Sındırgı depremleri ne mesaj veriyor?
İmamoğlu’nun avukatı gözaltına alındı!
İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı!
Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak
"Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak"
Kılıç kınından çıkarsa kaleme yer kalmaz
"Kılıç kınından çıkarsa kaleme yer kalmaz"
Daha Fazla Video Göster