İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Avukat Birinci hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’deki yolsuzluk soruşturmasının tutuklu bir şüphelisiyle avukat Mücahit Birinci’nin cezaevinde yaptığı görüşmeye ilişkin iddiaları mercek altına aldı. Adalet Bakanlığı’ndan alınan izin sonrası Birinci’nin ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınması için İstanbul Emniyetine müzekkere yazıldı.

