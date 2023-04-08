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İBB yarım bıraktı bakanlık tamamladı! Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açılıyor

A Haber
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Giriş: 08.04.2023 15:47
İstanbul kent içi raylı sistem ağının gücüne güç katacak Başakşehir-Kayaşehir metro hattı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konukları Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı akademisyen Prof. Dr. Recep Hayri Eren değerlendirdi.
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