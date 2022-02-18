18 Şubat 2022, Cuma
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İBB suya neden zam yapmak istiyor? İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan flaş açıklamalar
Son dakika haberi... AK Parti ve MHP'li belediyeler suda indirim kampanyası başlattı. Ancak İzmir'den sonra en pahalı su İstanbul'da. İstanbul'da su neden pahalı? İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Göksu, "Suyu indireceğim demişti zam teklifleri ile geldiler" dedi.