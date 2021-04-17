17 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İBB dev bütçesine rağmen hizmet vermiyor! İstanbullular dert yanıyor

İBB dev bütçesine rağmen hizmet vermiyor! İstanbullular dert yanıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2021 01:36
Güncelleme:17.04.2021 01:51
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kez de elindeki devasa bütçeye rağmen bu bütçenin karşılığını vermemesi nedeniyle gündem oldu.Yıllık yüz milyar liraya yaklaşan bütçenin nereye harcandığı merak edilirken İstanbullular da bu konudan son derece şikayetçi durumda bulunuyor. Öyle ki İstanbullular da dev bütçeye rağmen hizmet alamadıklarını ifade ediyor. İşte o yorumlar...
İBB'de bütçe var hizmet yok
İBB'de bütçe var hizmet yok
İşte 128 Milyar Dolar nerede? yalanının kaynağı
İşte "128 Milyar Dolar nerede?" yalanının kaynağı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'deki Kur'an kursu kararına tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'deki Kur'an kursu kararına tepki
Kritik tarih! Sert önlemler gelecek mi?
Kritik tarih! Sert önlemler gelecek mi?
Erdoğan polislerle iftar yaptı
Erdoğan polislerle iftar yaptı
Türkiye Kovid-19 aşı dozu 20 milyon sınırına dayandı
Türkiye Kovid-19 aşı dozu 20 milyon sınırına dayandı
Başkan Erdoğan'da polislere sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'da polislere sürpriz ziyaret
Kovid-19 tablosu açıklandı! Günlük vaka sayında rekor
Kovid-19 tablosu açıklandı! Günlük vaka sayında rekor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan kritik açıklamalar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan kritik açıklamalar
Başkan Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
Başkan Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
CHP'nin iddiaları ve gerçekler...
CHP'nin iddiaları ve gerçekler...
Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster