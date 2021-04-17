İBB dev bütçesine rağmen hizmet vermiyor! İstanbullular dert yanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kez de elindeki devasa bütçeye rağmen bu bütçenin karşılığını vermemesi nedeniyle gündem oldu.Yıllık yüz milyar liraya yaklaşan bütçenin nereye harcandığı merak edilirken İstanbullular da bu konudan son derece şikayetçi durumda bulunuyor. Öyle ki İstanbullular da dev bütçeye rağmen hizmet alamadıklarını ifade ediyor. İşte o yorumlar...