İBB cenazeyi “Yolda bıraktı”

Vefat eden yakınlarının cenazesini alarak İBB cenaze nakil aracıyla yola çıkan vatandaşlar, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. İddiaya göre araç yolda kalınca İBB aracındaki imam ve şoför cenazenin yakındaki bir camiye ulaştırılması gerektiğini söyledi. Cenaze yakınları Sultangazi Belediyesi'nden yardım isteyerek cenazeyi başka bir araca taşıdı.