İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası! Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama

YSK üyelerine “Ahmak” diyen ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bir mahkeme kararı üzerinde kopartılan fırtınanın gerisinde aynı faşist zihniyet var. Bunun ne bizimle, ne partimle hiçbir ilgisi yok. Ortada siyasi bir tartışma yok, bir şahsın hakimlere hakareti var. Taht oyunlarını bizim üremizden yürütmeye çalışıyorlar. Mahkeme kararının açıklanmasının ardından söylenenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Halbuki karşımızdaki tablo gayet nettir. Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum. Anayasanın 138. maddesi söylüyor. Mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek zorunda değiliz. Bizim de en sert şekilde eleştirdiğimiz mahkeme kararları olmuştur. Bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı tanımaz.” dedi.

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