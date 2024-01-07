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İBB adayı Murat Kurum anketlerde yüzde kaç oy alıyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber’de açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 22:23
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Son anketler ne diyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman, A Haber canlı yayınında verileri paylaştı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve Akşam Gazeteci Yazarı Kurtuluş Tayiz konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
İBB adayı Murat Kurum anketlerde yüzde kaç oy alıyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber’de açıkladı İBB ADAYI MURAT KURUM ANKETLERDE YÜZDE KAÇ OY ALIYOR? KAMUOYU ARAŞTIRMACISI GÜRKAN DUMAN A HABER'DE AÇIKLADI

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