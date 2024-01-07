İBB adayı Murat Kurum anketlerde yüzde kaç oy alıyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber’de açıkladı

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Son anketler ne diyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman, A Haber canlı yayınında verileri paylaştı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve Akşam Gazeteci Yazarı Kurtuluş Tayiz konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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