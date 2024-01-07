07 Ocak 2024, Pazar
İBB adayı Murat Kurum anketlerde yüzde kaç oy alıyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber’de açıkladı
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Son anketler ne diyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman, A Haber canlı yayınında verileri paylaştı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve Akşam Gazeteci Yazarı Kurtuluş Tayiz konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 07.01.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 23:15
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