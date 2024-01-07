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Haberler Galeri İBB adayı Murat Kurum anketlerde yüzde kaç oy alıyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber’de açıkladı

İBB adayı Murat Kurum anketlerde yüzde kaç oy alıyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber’de açıkladı

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Son anketler ne diyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman, A Haber canlı yayınında verileri paylaştı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve Akşam Gazeteci Yazarı Kurtuluş Tayiz konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.01.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 23:15
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İBB adayı Murat Kurum anketlerde yüzde kaç oy alıyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber’de açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

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İBB adayı Murat Kurum anketlerde yüzde kaç oy alıyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber’de açıkladı

Toplantıda 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere toplamda 26 şehrin belediye başkan adayı kamuoyuyla paylaşıldı.

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İBB adayı Murat Kurum anketlerde yüzde kaç oy alıyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber’de açıkladı

Kamuoyunun en çok merak ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un ismi ilan edildi.

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İBB adayı Murat Kurum anketlerde yüzde kaç oy alıyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber’de açıkladı

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Son anketler ne diyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman, A Haber canlı yayınında verileri paylaştı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve Akşam Gazeteci Yazarı Kurtuluş Tayiz konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İBB adayı Murat Kurum anketlerde yüzde kaç oy alıyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber’de açıkladı

"İMAMOĞLU KREDİSİNİ HARCADI"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir: 2019 ile mukayese edildiğinde çok büyük avantajımızın olduğunu düşünüyorum. 5 yıldır sözüm ona 16 milyon insana hizmet edeceğim deyip seçilmiş konuşan ama hiçbir iş yapmayan İstanbul'un bütün problemlerini biriktirip ancak daha döneminin sonunda temel atma törenine başlayan bir yönetme anlayışı var. 5 yıllık kredisini 2 – 2,5 yılda harcadı.