İBB adayı Murat Kurum anketlerde yüzde kaç oy alıyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber’de açıkladı

"İMAMOĞLU KREDİSİNİ HARCADI"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir: 2019 ile mukayese edildiğinde çok büyük avantajımızın olduğunu düşünüyorum. 5 yıldır sözüm ona 16 milyon insana hizmet edeceğim deyip seçilmiş konuşan ama hiçbir iş yapmayan İstanbul'un bütün problemlerini biriktirip ancak daha döneminin sonunda temel atma törenine başlayan bir yönetme anlayışı var. 5 yıllık kredisini 2 – 2,5 yılda harcadı.