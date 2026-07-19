Hüseyin Yayman'dan net mesaj: "Kıbrıs bizim milli davamızdır" | AB ve Rum tarafına sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kararlılık mesajı verdi. Kıbrıs davasının 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurgulayan Yayman, Rum kesiminin silahlanma faaliyetleri ile Avrupa Birliği'nin tutumunu sert sözlerle eleştirdi. BaşkanErdoğan'ın iki devletli çözüm vizyonunun Türkiye'nin değişmez kırmızı çizgisi olduğunu belirten Yayman, "Adada Türkler vardır, var olmaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.