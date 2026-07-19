Yayman'dan KKTC mesajı: Türkiye oldubittiye izin vermez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli açıklamalarda bulundu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemdeki silahlanma faaliyetlerinin Kıbrıs Türk halkını hedef alan bir tehdit oluşturduğunu belirten Yayman, Türkiye'nin iki devletli çözüm politikasından taviz vermeyeceğini vurguladı. Yayman, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye bu konuda hiçbir oldubittiye müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.