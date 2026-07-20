Suç örgütlerine bilgi sızdıranlara operasyon: 50 gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni nesil silahlı suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgüt üyeleriyle menfaat ilişkisi kurarak kamuya ait kritik bilgileri paylaştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düğmeye basıldı. Aralarında 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru, 2 avukat, 2 denetimli serbestlik memuru ve 1 zabıt katibinin de bulunduğu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde arama çalışmaları sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.