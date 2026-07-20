Uyuduğu park bankında ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evsiz olduğu öne sürülen 64 yaşındaki Erkan Ergene, akşam saatlerinde Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzerindeki parkta battaniyeyle uzandığı bankta hareketsiz halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ergene'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ergene'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.