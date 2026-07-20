Erzurum'un meşhur cağ kebabı nasıl hazırlanıyor?

Erzurum denince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan cağ kebabı, kuzu ve keçi etinin özenle hazırlanıp odun ateşinde ağır ağır pişirilmesiyle sofralara ulaşıyor. Yüzyıllardır sürdürülen bu geleneksel lezzetin hazırlanış aşamaları, et seçiminden marine sürecine, şişe dizilmesinden pişirme tekniğine kadar tüm detaylarıyla görüntülendi. Cağ kebabının eşsiz aromasını ortaya çıkaran püf noktalarını ustalar A Haber'e anlattı. Bu özel lezzetin bilinmeyen hikayesini Erzurum'dan A Haber Muhabiri Yüksel Akalan, Kameraman Enes Özcan ile birlikte ekrana taşıdı.