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Hürkuş-C için gözler haziran ayında! Hürkuş'un gelişmiş 2. versiyonu yolda

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 11:10
Hürkuş'un gelişmiş versiyonu için geri sayım devam ediyor. Önemli iyileştirmeler yapılan Hürkuş-2'nin ilk uçuşunu haziran ayında yapması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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Hürkuş’un gelişmiş 2. versiyonu yolda
Hürkuş'un gelişmiş 2. versiyonu yolda
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