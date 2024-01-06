Hürkuş-C için gözler haziran ayında! Hürkuş'un gelişmiş 2. versiyonu yolda

Hürkuş'un gelişmiş versiyonu için geri sayım devam ediyor. Önemli iyileştirmeler yapılan Hürkuş-2'nin ilk uçuşunu haziran ayında yapması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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