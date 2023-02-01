Hürjet ilk motor testi başarıyla tamamlandı! İlk uçuş 18 Mart’ta yapılacak

Cumhuriyetin yüzüncü yılında Savunma Sanayii’nde dev projeleri hayata geçiren Türkiye, Hürjet'in ilk uçuşunu bekliyor. 2022 sonunda hangardan çıkan Hürjet'in yer testleri başladı. Hürjet'e entegre edilen motor başarıyla çalıştırıldı. Diğer prototipin ise dayanım ve statik testleri devam ediyor.

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