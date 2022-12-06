07 Aralık 2022, Çarşamba
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Hulki Cevizoğlu'ndan 'Gazi Meclis'i hedef alan Kılıçdaroğlu'na: Atatürkçüyüm diyor Atatürk'ü bilmiyor tam bir skandal
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki konuşmasında 'Gazi Meclis'i hedef almasına değindi. Atatürk'ün partisinin genel başkanının Atatürk'ü bilmediğini söyleyen Cevizoğlu, "Kemal Bey’in bunu bilmemesi, Atatürk’ün bir diktatör konumuna getirilmesi tam bir skandaldır" diye konuştu.