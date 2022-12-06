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Hulki Cevizoğlu'ndan 'Gazi Meclis'i hedef alan Kılıçdaroğlu'na: Atatürkçüyüm diyor Atatürk'ü bilmiyor tam bir skandal

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Giriş: 06.12.2022 23:46
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki konuşmasında 'Gazi Meclis'i hedef almasına değindi. Atatürk'ün partisinin genel başkanının Atatürk'ü bilmediğini söyleyen Cevizoğlu, "Kemal Bey’in bunu bilmemesi, Atatürk’ün bir diktatör konumuna getirilmesi tam bir skandaldır" diye konuştu.
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