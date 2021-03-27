Hrant Dink suikastı davasında karar çıktı. Davada, hapis cezası alan isimlerden biri de FOX TV eski haber planlama müdürü Ercan Gün'dü. Bu isim oldukça kritikti zira katil Ogün Samast'ın Türk bayraklı kurgu fotoğraflarını FOX Tv’den yayınlatarak Ergenekon operasyonlarına zemin hazırlamıştı. Çifte Bylock hesabı olan Ercan Gün, tam bin 213 kez FOX TV binasında uygulamayı kullanmıştı. Hrant Dink davasında 10 yıl hapis cezası alan Ercan Gün'ü, FOX Tv haber bülteninde görmezden geldi.