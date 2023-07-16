Hollywood diyeti hastanelik etti! Kilo vermek isterken sağlığınızdan olmayın

Hollywood diyetiyle yeni rolü için kilo vermeyi hedefleyen başarılı oyuncu Ufuk Özkan bir anda yaklaşık 17 kilo verdi. A Haber ekipleri Ufuk Özkan'ı karaciğer yetmezliğine kadar götüren Hollywood diyetini araştırdı. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN