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Hizbullah ile çatışmada yaralanan İsrail askerleri böyle taşındı

Hizbullah ile çatışmada yaralanan İsrail askerleri böyle taşındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 16:49
Sky News Arabia, “Lübnan’a giren 14 İsrail askeri öldürüldü” ifadelerini kullandı. Savaş hattından gelen yeni görüntülerde yaralanan askerlerin taşındığı görüldü.
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