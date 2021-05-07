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Hisar A'dan tam isabet! Menzil testleri başarıyla tamamlandı

A Haber
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Giriş: 07.05.2021 13:59
Güncelleme:07.05.2021 14:13
Alçak irtifa hava savunma sistemi Hisar A'nın arttırılmış irtifa ve menzil testleri başarıyla tamamlandı. Hedefi uçak ve helikopterler ile füzeler ve insansız hava araçları. A Haber ekibi Türkiye'nin ilk yerli hava savunma sistemi olan "Hisar A"nın yanında. Hisar A'nın özellikleri neler? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. İşte Türkiye'nin ilk yerli hava savunma sistemi Hisar A...
Türkiyenin yerli hava savunma sistemi HİSAR-A uçağı başarıyla vurdu! İşte HİSAR-Anın özellikleri TÜRKİYE'NİN YERLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ HİSAR-A UÇAĞI BAŞARIYLA VURDU! İŞTE HİSAR-A'NIN ÖZELLİKLERİ
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