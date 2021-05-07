Hisar A'dan tam isabet! Menzil testleri başarıyla tamamlandı

Alçak irtifa hava savunma sistemi Hisar A'nın arttırılmış irtifa ve menzil testleri başarıyla tamamlandı. Hedefi uçak ve helikopterler ile füzeler ve insansız hava araçları. A Haber ekibi Türkiye'nin ilk yerli hava savunma sistemi olan "Hisar A"nın yanında. Hisar A'nın özellikleri neler? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. İşte Türkiye'nin ilk yerli hava savunma sistemi Hisar A...

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