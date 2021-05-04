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Haberler Galeri Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi HİSAR-A uçağı başarıyla vurdu! İşte HİSAR-A'nın özellikleri

Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi HİSAR-A uçağı başarıyla vurdu! İşte HİSAR-A'nın özellikleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu HİSAR-A dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi HİSAR-A, muayene ve kabul faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.

Giriş Tarihi: 04.05.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 13:31
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Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi HİSAR-A uçağı başarıyla vurdu! İşte HİSAR-A'nın özellikleri

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A), muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi HİSAR-A uçağı başarıyla vurdu! İşte HİSAR-A'nın özellikleri

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksaray Atış Alanı'nda dün Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında, hedef uçağın başarıyla vurulduğu belirtildi.

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Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi HİSAR-A uçağı başarıyla vurdu! İşte HİSAR-A'nın özellikleri

BAŞKAN ERDOĞAN TANITMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabul testinin yapıldığını açıkladığı "HİSAR-A+", envantere girmeye hazır hale geldi.

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Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi HİSAR-A uçağı başarıyla vurdu! İşte HİSAR-A'nın özellikleri

"HİSAR-A+", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ve Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Testleri başarıyla şekilde tamamlanan hava savunma füze sistemi, envantere girmeye hazır hale geldi.

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Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi HİSAR-A uçağı başarıyla vurdu! İşte HİSAR-A'nın özellikleri

Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan "HİSAR-A+" 360 derece etkinlik sağlıyor.