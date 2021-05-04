Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi HİSAR-A uçağı başarıyla vurdu! İşte HİSAR-A'nın özellikleri

"HİSAR-A+", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ve Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Testleri başarıyla şekilde tamamlanan hava savunma füze sistemi, envantere girmeye hazır hale geldi.