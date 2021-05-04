HaberlerGaleriTürkiye'nin yerli hava savunma sistemi HİSAR-A uçağı başarıyla vurdu! İşte HİSAR-A'nın özellikleri
Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi HİSAR-A uçağı başarıyla vurdu! İşte HİSAR-A'nın özellikleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu HİSAR-A dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi HİSAR-A, muayene ve kabul faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.
Giriş Tarihi: 04.05.2021 13:30Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 13:31