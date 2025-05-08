08 Mayıs 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Hindistan’ın Keşmir’de referandum korkusu! Savaşın perde arkasında ne var?
Pakistan ve Hindistan arasında 22 Nisan’da 26 turistin ölmesiyle başlayan gerginlik önceki gün Hindistan’ın Pakistan’a saldırmasıyla tavan yaptı. 31 sivilin can verdiği saldırıdan sonra Pakistan Hindistan’ın çok sayıda uçak ve İHA’sını düşürdü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.