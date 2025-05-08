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Hindistan’ın Keşmir’de referandum korkusu! Savaşın perde arkasında ne var?

Hindistan’ın Keşmir’de referandum korkusu! Savaşın perde arkasında ne var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 12:12
Pakistan ve Hindistan arasında 22 Nisan’da 26 turistin ölmesiyle başlayan gerginlik önceki gün Hindistan’ın Pakistan’a saldırmasıyla tavan yaptı. 31 sivilin can verdiği saldırıdan sonra Pakistan Hindistan’ın çok sayıda uçak ve İHA’sını düşürdü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
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Hindistan’ın Keşmir’de referandum korkusu! Savaşın perde arkasında ne var?
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